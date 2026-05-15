TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng cả nước

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI Phan Văn Mãi cùng Đoàn công tác Quốc hội có buổi làm việc với UBND TPHCM, UBND TP Đồng Nai, UBND tỉnh Tây Ninh về việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và các dự án quan trọng quốc gia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh đều nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế. Cả 3 địa phương đều cần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số để tạo điều kiện thuận lợi hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước.

Đối với các dự án hạ tầng trọng điểm, ông Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đối với sân bay Long Thành, các cơ quan cần tiếp tục chỉ đạo, chú trọng tiến độ, quan tâm vấn đề thanh toán và xử lý các phát sinh để nhà thầu có đủ nguồn lực.

"Không thể chủ quan với việc khai thác kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, cần xây dựng lộ trình hợp lý, hiệu quả", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cả 3 địa phương đều đạt mức tăng trưởng khả quan thời gian qua. Đặc biệt, TPHCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh là các địa phương được xem là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước. Trong đó, TPHCM là đầu tàu kinh tế; TP Đồng Nai là thủ phủ công nghiệp và hạ tầng giao thông; tỉnh Tây Ninh là cửa ngõ giao thương kinh tế quan trọng.

Tuy nhiên, để tăng trưởng 2 con số, các địa phương cần khắc phục một số khó khăn về thể chế, nguồn nhân lực công nghệ và chuyển đổi số. Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu các địa phương tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, rà soát điều chỉnh quy hoạch, cập nhật chương trình hành động gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

“Thúc đẩy sự liên kết giữa 2 địa phương chính là tạo thêm các động lực tăng trưởng có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành bại của mục tiêu tăng trưởng kinh tế vùng và cả nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.