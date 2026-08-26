TPHCM đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận, thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc

Chiều 26/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn công bố 5 quyết định. Theo đó, Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM. Đảng bộ HĐND TPHCM có 6 tổ chức Đảng trực thuộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định chỉ định nhân sự tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Tùng).

Thành ủy TPHCM đồng thời chuyển giao Đảng bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM cùng 103 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy HĐND TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND TPHCM gồm 15 thành viên; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 thành viên.

Trong đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND TPHCM. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND TPHCM gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ trao quyết định (Ảnh: Hoàng Tùng).

Thành ủy TPHCM cũng quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM. Đảng bộ này có 22 tổ chức Đảng trực thuộc.

Thành ủy chuyển giao Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM và 1.792 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm 16 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 thành viên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy TPHCM quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Cùng với việc đổi tên, chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.