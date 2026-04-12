TPHCM đề xuất miễn thu phí đường bộ với xe khách vì biến động giá xăng dầu

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam, báo cáo khó khăn của doanh nghiệp vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, đồng thời kiến nghị giải pháp bình ổn hoạt động và giảm giá cước vận tải.

Theo Sở Xây dựng, chi phí nhiên liệu hiện chiếm 30-40% tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp vận tải. Việc giá xăng dầu biến động liên tục đã tạo áp lực lớn, buộc nhiều đơn vị phải cắt giảm từ 20% đến 70% số chuyến xe, thậm chí hoạt động cầm chừng hoặc chấp nhận bù lỗ để duy trì tuyến.

Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất Cục Đường bộ tham mưu Bộ Xây dựng nghiên cứu cơ chế miễn, giảm phí sử dụng đường bộ và phí dịch vụ liên quan, đồng thời xem xét giãn hoặc giảm một số nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.

Một chuyến xe khách chặng TPHCM - Nha Trang đang ghé vào trạm xăng dầu (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở Xây dựng TPHCM cũng kiến nghị tạm thời giảm tỷ lệ tối thiểu chuyến xe mà doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì trong tháng; theo đó chưa xử lý thu hồi quyền khai thác tuyến đối với doanh nghiệp xe khách tuyến cố định nếu thực hiện từ 50% số chuyến đã đăng ký trong tháng. Theo cơ quan này, giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp xe khách khai thác một tuyến xe phải đảm bảo duy trì tối thiểu 70% số chuyến đã đăng ký trong một tháng. Trường hợp một lốt xe (slot theo khung giờ) không chạy đủ 70% chuyến, lốt xe đó sẽ bị thu hồi. Trường hợp tất cả lốt xe của tuyến đều chạy dưới 70% chuyến, nhà xe sẽ bị thu hồi quyền khai thác tuyến.

Ngoài ra, đơn vị vận tải đề nghị được hỗ trợ giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách nhằm giảm áp lực chi phí. Trên cơ sở đó, nhà chức trách vận tải TPHCM đề xuất các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý bến xe xem xét miễn, giảm giá dịch vụ xe ra vào bến, tạo sự thống nhất trong triển khai.