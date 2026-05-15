TPHCM đặt con người làm trung tâm trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2050, tầm nhìn 100 năm. Đề cương quy hoạch của TPHCM hướng tới mục tiêu khắc phục những hạn chế của phương pháp lập quy hoạch truyền thống, tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung.

Theo định hướng, quy hoạch mới của TPHCM cần điều chỉnh lại quy hoạch một số ngành, lĩnh vực (như cấp thoát nước, chất thải rắn và nước thải…) để phù hợp với địa giới hành chính, quy mô diện tích mới và phân bổ mạng lưới hạ tầng theo khu vực, chức năng vùng mới.

Đề cương quy hoạch tổng thể mới của TPHCM có tầm nhìn 100 năm (Ảnh: Nam Anh)

Bản quy hoạch cần cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, các quy hoạch vùng, thống nhất định hướng phát triển kinh tế toàn cầu, kinh tế số. Trong tương lai, thành phố cần kết nối đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm nền tảng phát triển mạnh mẽ, đa dạng, hướng tới đô thị thông minh và bền vững.

Quy hoạch TPHCM được nghiên cứu với định hướng chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn 100 năm. Theo đó, TPHCM trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.

Về tầm nhìn đến năm 2050, TPHCM trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có bản sắc đặc trưng, là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Địa phương là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia.

Thành phố cũng giữ vai trò động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển của cả nước; là trung tâm lan tỏa phát triển qua các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây. Thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, hạ tầng đồng bộ và hiện đại, quản trị thông minh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

TPHCM hướng tới việc người dân trên địa bàn có thu nhập và chất lượng sống cao, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, được thụ hưởng môi trường sống an toàn, nhân văn và giàu bản sắc.

Đề cương quy hoạch tổng thể TPHCM cũng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương sau sáp nhập, bảo đảm tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm. Thành phố cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, gắn với không gian phát triển mới.

Địa phương cũng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập và sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, cụ thể hóa vai trò của TPHCM là đô thị toàn cầu.

TPHCM cũng đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề ngập lụt, ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Bản quy hoạch mới của TPHCM đặt con người làm trung tâm, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và cơ hội tiếp cận dịch vụ đô thị cho mọi tầng lớp dân cư; bảo đảm công bằng xã hội, an sinh, trật tự an toàn xã hội.