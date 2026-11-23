Sự kiện do UBND TPHCM tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM (phường An Khánh).

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM dự gồm Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh... Sự kiện còn có khoảng 500 đại biểu đến từ các địa phương lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 86 năm Khởi nghĩa Nam Kỳ, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới cho siêu đô thị.

Theo người đứng đầu UBND thành phố, sau hợp nhất đơn vị hành chính, TPHCM có không gian phát triển rộng lớn và hội tụ đầy đủ lợi thế. Thành phố xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển; đồng thời tổ chức không gian theo cấu trúc 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, lấy con người làm trung tâm.

Về lộ trình, đến năm 2030, TPHCM hướng tới trở thành đô thị đặc biệt, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố lọt vào nhóm 100 đô thị tốt nhất thế giới và đến năm 2075 trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố sẽ rà soát, cập nhật đồng bộ các quy hoạch và phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng chiến lược.

Các đại biểu dự sự kiện TPHCM công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm (Ảnh: Nam Anh).

Hội nghị công bố quyết định phê duyệt quy hoạch của UBND TPHCM. Trước đó, ngày 30/10, HĐND TPHCM khóa XI đã thông qua đồ án này bằng Nghị quyết số 123/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 6. Đây là quy hoạch tích hợp đa ngành đầu tiên của TPHCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ diện tích 6.772,59km2 với 168 xã, phường, đặc khu; đồng thời nghiên cứu liên kết với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và không gian biển.

Theo quy hoạch mới, TPHCM được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Không gian trưng bày các bản đồ quy hoạch mới của TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Về tầm nhìn phát triển, đến năm 2030, TPHCM được định hướng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Từ năm 2075 trở đi, TPHCM hướng tới vị thế đô thị toàn cầu, thông minh, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Sau hội nghị, TPHCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong 1 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí nhân sự thuyết minh, hướng dẫn người dân tra cứu bản đồ số và tiếp nhận ý kiến phản ánh.

Địa điểm tổ chức hội nghị công bố quy hoạch (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn tất cập nhật hồ sơ, bản đồ trước ngày 31/12 và hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.