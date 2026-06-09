TPHCM còn 3 địa điểm nghi có hài cốt liệt sỹ ngoài công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu kết luận hội thảo ngày 8/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, từ các báo cáo, tham luận cùng nguồn tư liệu, chứng cứ lịch sử và dấu tích thực địa được công bố, có cơ sở nhận định khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây (nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng) nhiều khả năng là nơi chôn cất tập thể quy mô lớn các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Toàn cảnh Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng) (Ảnh: Nam Anh).

Để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo sau hội thảo, Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 được giao phối hợp với UBND TPHCM hoàn thiện phương án khảo sát thực địa, tổ chức khai quật và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Bộ Quốc phòng sẽ huy động lực lượng, phương tiện và ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm bảo đảm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng thời, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Bộ Tư lệnh Công binh sẽ điều động lực lượng chuyên trách, hỗ trợ TPHCM về nhân lực, phương tiện, đặc biệt là máy radar xuyên đất để thăm dò, khảo sát và quét ngầm toàn bộ khu vực tìm kiếm. Các đơn vị cũng được giao tham mưu phương án đầu tư thêm thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực vận hành nhằm đẩy nhanh tiến độ khai quật và tìm kiếm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu (Ảnh: Nam Anh).

Bộ Tổng Tham mưu được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sỹ, phiên hiệu đơn vị và địa bàn chiến đấu liên quan các trận đánh tại Sài Gòn - Chợ Lớn trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, phục vụ công tác đối chiếu, nhận dạng và xác định danh tính hài cốt sau khi khai quật.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, trên địa bàn Quân khu 7 hiện còn 3 khu mộ và 5 địa điểm nghi có hài cốt liệt sỹ cần tiếp tục xác minh, tìm kiếm, quy tập. Riêng TPHCM còn 3 địa điểm ngoài khu vực công viên Lê Thị Riêng gồm: sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Dầu Tiếng (thuộc tỉnh Bình Dương cũ), khu vực Xuyên Mộc (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ông đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và TPHCM tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, tổ chức hội thảo và xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập bảo đảm chặt chẽ, khoa học.