TPHCM chuyển đổi một phần rừng tại khu vực Bình Dương cũ để làm dự án điện

UBND TPHCM vừa quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định. Tổng diện tích chuyển đổi là hơn 0,15ha rừng trồng thuộc loại rừng sản xuất.

Khu vực chuyển đổi nằm tại các lô 20A, 42A, khoảnh 5, tiểu khu 11, thuộc địa bàn xã Phú Giáo, TPHCM. Việc chuyển đổi đã được HĐND TPHCM thông qua trước đó.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích trên là đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Việc đầu tư xây dựng dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định phù hợp với điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khu vực đất rừng sản xuất tại xã Phú Giáo, TPHCM (Ảnh: D.T.).

Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định là một trong những công trình truyền tải điện được đầu tư xây dựng đồng bộ với trạm biến áp 500kV Bình Dương 1. Trạm biến áp này đang được thi công, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2025, với nhiệm vụ cấp nguồn cho phụ tải khu vực Bình Dương cũ và lân cận.

Dự án cũng đóng vai trò tạo mạch vòng liên kết, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đất đai, khai thác lâm sản và cập nhật diễn biến rừng, bảo đảm đúng quy định pháp luật. UBND xã Phú Giáo có trách nhiệm thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đất đai liên quan, đảm bảo đồng bộ để triển khai dự án theo đúng quy định.