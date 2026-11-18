UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án và kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà, đất công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Việc sắp xếp nhằm bảo đảm trụ sở làm việc sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đưa các cơ sở dôi dư vào sử dụng phù hợp, tránh lãng phí tài sản công.

Theo kết quả rà soát, đến ngày 25/9, TPHCM có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối UBND cấp xã quản lý 8.626 cơ sở, chiếm khoảng 84% tổng số.

Trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo phương án, thành phố giữ lại 9.849 cơ sở để tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong số này, 9.735 địa điểm do các đơn vị đang quản lý tiếp tục sử dụng; 71 cơ sở được điều hòa nội bộ giữa các đơn vị thuộc thành phố và 44 địa điểm tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

Thành phố định hướng chuyển đổi công năng 70 cơ sở, gồm 32 địa điểm phục vụ văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và một cơ sở khoa học, công nghệ.

Thành phố cũng có 320 cơ sở thuộc diện thu hồi, trong đó có 258 địa điểm thuộc thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. TPHCM tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với 12 cơ sở.

TPHCM gắn việc sắp xếp trụ sở với xác định mục đích sử dụng và đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác. Tùy vị trí, hiện trạng và quy định pháp luật, các cơ sở dôi dư hoặc không còn nhu cầu sẽ được xem xét chuyển đổi công năng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý hoặc đưa vào quỹ đất phục vụ phát triển đô thị.

Đối với 129 cơ sở nhà, đất thuộc danh mục Trung ương chuyển giao, TPHCM đã tiếp nhận 117 địa điểm. Trong đó, 44 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở định hướng chuyển đổi công năng; 62 địa điểm giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND cấp xã triển khai phương án. Thành phố yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao, tiếp nhận tài sản dôi dư, hoàn tất thủ tục pháp lý và giao tài sản cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng.