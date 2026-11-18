Ngày 18/11, UBND TPHCM ban hành thông báo đơn phương chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT dự án xây dựng, khai thác tầng ngầm làm bãi đậu xe và dịch vụ công cộng tại Công viên Lê Văn Tám.

Theo thông báo, thành phố chấm dứt thực hiện hợp đồng BOT ký ngày 15/10/2009 và phụ lục hợp đồng ký ngày 28/3/2017 với nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Không gian ngầm (Công ty IUS).

Thông báo được đưa ra sau khi thành phố có chỉ đạo lựa chọn nhà đầu tư mới để tái khởi động dự án công viên, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe ngầm tại công viên này.

Công viên Lê Văn Tám nằm tại phường Tân Định, được bao bọc bởi các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu và Phan Liêm (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM khẳng định không có trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký với nhà đầu tư cũ. Sở Tài chính được giao tham mưu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Về lý do chấm dứt hợp đồng, UBND TPHCM dẫn lại Công văn 3427 ngày 20/8/2019. Văn bản này xác định nhà đầu tư vi phạm hợp đồng dự án, không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai; đồng thời nêu rõ Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty IUS tự chịu trách nhiệm giải quyết các khoản nợ, lãi vay liên quan.

Vào tháng 8/2019 và tháng 6/2020, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) đã 2 lần gửi thông báo đến nhà đầu tư để phối hợp giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, theo UBND TPHCM, Công ty IUS không có văn bản phản hồi và không phối hợp giải quyết các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo phụ lục hợp đồng ký năm 2017, dự án có 4 tầng ngầm làm bãi đỗ xe, sức chứa 2.024 xe máy, 1.260 ô tô du lịch và 27 xe buýt, xe tải; đồng thời có khu thương mại tại 3 tầng ngầm. Tổng mức đầu tư dự án là 1.748 tỷ đồng, do nhà đầu tư tự thu xếp vốn, thời gian khai thác hoàn vốn 50 năm kể từ ngày khởi công.

UBND TPHCM xác định, sau khi ký phụ lục, Công ty IUS không hoàn thành việc trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng và phương án di dời cây xanh. Doanh nghiệp này cũng không đảm bảo các điều kiện để khởi công công trình theo tiến độ đã cam kết.

Ngày 3/5/2018, Công ty IUS ký biên bản bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp liên quan đến dự án, gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng BOT gắn với quyền sử dụng đất, để Ngân hàng Đông Á thu giữ, xử lý thu hồi nợ. Vài ngày sau, ngân hàng có văn bản thông báo công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ vay.

Năm 2019, nhà đầu tư đề nghị gia hạn tiến độ dự án. Đến năm 2022, công ty tiếp tục kiến nghị gia hạn tiến độ và hỗ trợ lãi vay. Theo UBND TPHCM, nhà đầu tư không cung cấp được cơ sở và phương án khả thi để khắc phục vi phạm, đảm bảo khả năng tiếp tục triển khai dự án.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, UBND TPHCM đánh giá việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng với Công ty IUS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, sử dụng đất, khai thác không gian ngầm đô thị và việc tổ chức đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tĩnh của thành phố. Do đó, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi đất là thủ tục pháp lý bắt buộc để khép lại dự án cũ. Trước đó, đầu tháng 11, UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ dự án Công viên - Trung tâm thương mại - Bãi đỗ xe ngầm Lê Văn Tám. Thành phố giao Sở Xây dựng hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng BOT cũ, làm cơ sở pháp lý lựa chọn nhà đầu tư mới; đồng thời giao Sở Tài chính hướng dẫn phân định diện tích giữ xe và thương mại để áp dụng ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng không gian ngầm.