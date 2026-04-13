TPHCM cấm lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm trong 2 đêm

Ngày 13/4, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ chương trình rước đuốc Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.

Cụ thể, trong các khung giờ 21h55-22h20 ngày 16/4 (ngày ghi hình) và 20h30-21h ngày 19/4 (ngày chính thức), cơ quan chức năng sẽ tạm ngưng phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường để phục vụ chương trình.

CSGT TPHCM phân luồng, điều tiết giao thông trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong thời gian trên, giao thông được điều chỉnh như sau:

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội): Tạm ngưng phương tiện lưu thông theo hướng lên cầu Khánh Hội để rẽ vào đường Tôn Đức Thắng.

Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến dạ cầu): Tạm ngưng phương tiện từ Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu Khánh Hội để rẽ vào Tôn Đức Thắng.

Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ vòng xoay Đại học Luật đến dạ cầu): Tạm ngưng phương tiện từ Bến Vân Đồn vào Nguyễn Tất Thành để lên cầu Khánh Hội (khu vực cổng chính Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng).

Đường Tôn Đức Thắng: Điều chỉnh lưu thông một chiều đoạn từ cầu Khánh Hội đến nhánh dẫn lên cầu Ba Son.

Ngoài ra, toàn bộ nhánh dẫn lên cầu Ba Son (dọc công viên Bạch Đằng); một phần mặt đường cầu Ba Son và đường R12 (chiều từ cầu Ba Son xuống đường R12 hướng ra Tố Hữu) và toàn bộ tuyến đường D6 và N12 dẫn vào công viên bờ sông Sài Gòn (địa điểm tổ chức lễ khai mạc) cũng bị hạn chế lưu thông.

Người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân có thể chọn lộ trình thay thế:

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Sài Gòn: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Calmette - đường Calmette - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Pasteur.

Hướng từ phường Sài Gòn đi phường An Khánh: Võ Văn Kiệt - Pasteur - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - lên cầu Ba Son; hoặc Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm.

Phòng CSGT khuyến cáo, người dân khi lưu thông qua khu vực trên trong thời gian diễn ra chương trình cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp; giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông. Đồng thời, người dân không dừng, đỗ dưới lòng đường tại khu vực tổ chức hoặc các giao lộ để tránh gây cản trở giao thông.

Tùy theo tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ chủ động điều chỉnh, phân luồng giao thông hợp lý, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.