Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị ngày càng gắn với khả năng thu hút vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và kết nối thị trường, hoạt động đối ngoại của TPHCM thời gian qua đang được mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Những cuộc gặp gỡ, ký kết với đối tác quốc tế được nối tiếp bằng các chương trình hợp tác cụ thể, hướng tới giải quyết nhu cầu phát triển của thành phố, doanh nghiệp và người dân.

Theo Sở Ngoại vụ TPHCM, năm 2026, UBND TPHCM đã ký 8 văn kiện hợp tác quốc tế; các sở, ngành ký gần 10 bản ghi nhớ chuyên ngành. Mạng lưới quan hệ của thành phố mở rộng lên 88 địa phương nước ngoài và 20 tổ chức quốc tế.

Tòa tháp Saigon Marina IFC, một trong những cấu phần của Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Đối tác hợp tác cũng được mở rộng từ chính quyền địa phương sang các tập đoàn, định chế tài chính, tổ chức công nghệ - những chủ thể có khả năng mang tới nguồn vốn, công nghệ và dự án.

Từ thỏa thuận đến dự án, công nghệ và thị trường

Trong hợp tác quốc tế, một văn kiện được ký kết có thể mở ra nhiều cơ hội, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng triển khai, kết nối nguồn lực và tạo ra kết quả thực tế. TPHCM đang hướng hoạt động đối ngoại vào những lĩnh vực có nhu cầu phát triển rõ ràng, từ đầu tư, công nghệ, đào tạo đến thương mại và dịch vụ.

Sở Ngoại vụ TPHCM cho biết, dự án của Evolution (Hoa Kỳ) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, là một trong 4 dự án đầu tư chiến lược mới với tổng vốn của 4 dự án trên 1,2 tỷ USD. Đại học Fulbright Việt Nam khởi công cơ sở mới tại Khu Công nghệ cao. Thành phố cũng đang làm việc với Tập đoàn MSC về dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Lãnh đạo TPHCM dự diễn đàn mở khóa thương mại và chuỗi cung ứng - kết nối nguồn vốn, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Canada (Ảnh: Phương Chi).

Trong lĩnh vực công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty AIC về dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung và với Tập đoàn G42 (UAE) về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số.

Những dự án này cho thấy mạng lưới đối ngoại đang được khai thác để tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng không gian phát triển và thu hút các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực. Cùng với việc xúc tiến dự án, thành phố chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ có tính nền tảng, tạo điều kiện tiếp cận những xu hướng mới phục vụ phát triển kinh tế.

Cùng với dự án, đào tạo nhân lực được xác định là một trong những nội dung hợp tác quan trọng. Sở Ngoại vụ TPHCM thông tin, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cam kết ưu tiên 70 tài khoản nền tảng Lumina; Infosys sẵn sàng chuyển giao chương trình đào tạo cho 70 doanh nghiệp nhỏ và vừa về sản xuất thông minh tại TPHCM. Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cùng Ngân hàng Thế giới cũng phối hợp bồi dưỡng năng lực quản trị số cho 479 cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.

Một dấu mốc đáng chú ý của TPHCM trong hoạt động đối ngoại là Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra từ ngày 27/9 đến 29/10, với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, thu hút khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tại diễn đàn, UBND TPHCM và WEF công bố Tuyên bố chung về hợp tác kết nối, huy động nguồn lực quốc tế trong 4 lĩnh vực: khoa học và công nghệ, vốn, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tri thức, thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu của WEF, góp phần tạo động lực tăng trưởng hai con số bền vững cho thành phố đến năm 2030.

Diễn đàn là mắt xích trong chuỗi hợp tác với WEF xuyên suốt năm 2026, từ Hội nghị thường niên WEF tại Davos tháng 1, nơi lần đầu tiên tổ chức này mời trực tiếp lãnh đạo một địa phương của Việt Nam, đến Hội nghị thường niên các Nhà tiên phong tại Đại Liên tháng 6 với 9 nội dung hợp tác được công bố, và Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM.

Theo dõi cam kết, tháo gỡ vướng mắc sau ký kết

Để hợp tác quốc tế tạo ra kết quả thực chất, TPHCM cũng đặc biệt chú trọng cơ chế theo dõi, điều phối và triển khai sau ký kết.

Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ký kết và thực hiện cam kết quốc tế, thành phố chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng, tính khả thi của thỏa thuận. Trước khi ký kết, các văn kiện được thẩm định theo Luật Thỏa thuận quốc tế, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, xác định lĩnh vực trọng tâm và đầu mối phụ trách.

Chương trình Đối thoại Hữu nghị năm 2026 của TPHCM thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế (Ảnh: Quang Huy).

Sau ký kết, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, cập nhật tình hình thực hiện trên phần mềm theo dõi cam kết, thỏa thuận quốc tế. Sau mỗi chuyến công tác, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, đồng thời giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối theo dõi, tổng hợp.

Vừa qua, một số cơ chế phối hợp đã được hình thành từ các thỏa thuận cụ thể. Sau khi ký Bản ghi nhớ với Bộ Ngoại giao Đan Mạch, thành phố thành lập Nhóm công tác chung để triển khai.

Đối với Tuyên bố chung tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, UBND thành phố giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM làm đầu mối phối hợp với WEF xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, xác định chương trình, đối tác và nguồn lực cần huy động. Những kết quả, cam kết của nhà đầu tư và định chế tài chính tại diễn đàn cũng được tổng hợp để theo dõi, thúc đẩy.

TPHCM cũng duy trì kênh tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư nước ngoài thông qua cơ quan đại diện, hiệp hội doanh nghiệp như AmCham, EuroCham, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tổ chức đối thoại với doanh nghiệp FDI. Thời gian qua, TPHCM phối hợp Bộ Ngoại giao tháo gỡ vướng mắc liên quan tuyến Metro số 1, làm việc với AmCham để tháo gỡ cho dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn ADM.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố cũng rà soát toàn bộ thỏa thuận quốc tế của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, gửi công hàm đề nghị đối tác xác nhận kế thừa và đánh giá riêng 38 địa phương, tổ chức có thỏa thuận ký từ tháng 7/2021.

Phát huy nguồn lực kiều bào, vun đắp kết nối hữu nghị

Cùng với hợp tác cấp chính quyền, TPHCM đang chuyển trọng tâm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và kết nối tri thức, công nghệ, đầu tư cho phát triển.

Theo Sở Ngoại vụ, TPHCM đã triển khai chương trình “Kết nối địa phương - Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài”, gắn với họp mặt kiều bào mừng xuân và các hội thảo chuyên đề kết nối chuyên gia với viện, trường, doanh nghiệp.

Một hướng huy động nguồn lực là thu hút kiều hối phục vụ khoa học công nghệ. Thành phố đã phối hợp ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi dành cho kiều bào và thân nhân kiều bào. Đến ngày 28/10, chương trình hoàn tất huy động 500 tỷ đồng, đạt 100% quy mô đợt phát hành.

TPHCM giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, nghệ thuật thưởng thức trà đạo của Việt Nam tại chương trình đối thoại hữu nghị (Ảnh: Quang Huy).

TPHCM đang từng bước hoàn thiện hồ sơ thành lập Quỹ hỗ trợ thu hút chuyên gia, phát triển nhân tài và nghiên cứu Quỹ Đầu tư kiều hối khoa học công nghệ.

Nguồn tri thức, công nghệ từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng được kết nối thông qua các đề xuất hợp tác. Chuyên gia người Việt tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) đề xuất chuyển giao dự án máy chủ trí tuệ nhân tạo biên (Edge-AI Server) và đã được thành phố cho ý kiến triển khai. Mạng lưới trí thức người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) kết nối đoàn doanh nghiệp bán dẫn đến làm việc, tọa đàm hợp tác đầu tư, khoa học công nghệ với doanh nghiệp thành phố vào tháng 6 vừa qua.

Để duy trì hiệu quả lâu dài, TPHCM xác định cần hoàn thiện quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại sau sắp xếp, quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các cơ quan liên quan.

Thành phố cũng bố trí kinh phí ổn định kết hợp xã hội hóa, có chính sách phù hợp thu hút, giữ chân người làm công tác đối ngoại theo Nghị quyết số 250/2025/QH15, tăng cường truyền thông số và hướng dẫn nghiệp vụ đối ngoại cho cấp xã, phường.

Từ dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp đến giao lưu văn hóa, giáo dục, TPHCM đang mở rộng hoạt động đối ngoại theo hướng gắn kết nhiều tầng nấc. Khi cam kết được theo dõi, nguồn lực được kết nối và quan hệ được duy trì thường xuyên, hợp tác quốc tế có thêm cơ sở trở thành động lực phát triển, đồng thời củng cố những kết nối bền vững giữa thành phố với cộng đồng quốc tế.