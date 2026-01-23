Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép

Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 22/1, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ.

Tổng thống Trump cùng 19 nguyên thủ, đại diện chính phủ các nước và vùng lãnh thổ gồm Bahrain, Morroco, Argentine, Armenia, Azerbaizan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, UAE, Mông Cổ đã ký Hiến chương Hội đồng Hoà bình.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Tổng thống Azerbaizan Ilham Aliyev bên lề lễ ký (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Cũng tại lễ ký, Phó Thủ tướng đã có các cuộc trao đổi với các thành viên nội các Tổng thống Trump gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng Đại diện thương mại Jamieson Greer và thành viên của Hội đồng điều hành Jared Kushner.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới, sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn sớm phối hợp với các thành viên của Hội đồng trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025.

Việc này nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, theo ông Sơn.

Phó Thủ tướng đã chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Phó Thủ tướng cũng đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Các Bộ trưởng thành viên nội các của Tổng thống Trump khẳng định coi trọng và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy sớm đạt được thoả thuận về đàm phán thuế đối ứng.

Các Bộ trưởng thành viên nội các của Tổng thống Trump đồng thời hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình và cho biết Tổng thống Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Bên lề lễ ký, Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc hội kiến và gặp đại diện các nước tham dự lễ ký.