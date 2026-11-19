Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Tối 19/11, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 19 đến ngày 21/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2014. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Azerbaijan bước sang giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tầm vóc của khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá chuyến thăm mở ra giai đoạn cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược, biến trao đổi tiềm năng thành cơ hội thực tiễn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành; Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5/2025 và việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược; tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.