Tổng Bí thư: Hải quân là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Sáng 28/2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Trọng Hải).

Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Báo cáo tại buổi lễ, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, ôn lại chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định Quân chủng đã có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngày 7/5/1955, Cục Phòng thủ bờ biển, tiền thân của Quân chủng Hải quân, được thành lập sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Từ nền tảng ban đầu đó, lực lượng không ngừng phát triển, lập nhiều chiến công, có chiến công trở thành huyền thoại trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải quân đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, đánh đuổi tàu Ma-đốc ra khỏi vùng biển miền Bắc, bắn rơi máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ. Lực lượng cùng quân dân cả nước đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại, phong tỏa miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Hải quân huấn luyện, sử dụng đặc công nước trên chiến trường Cửa Việt - Đông Hà; mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện chiến trường miền Nam. Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân chủng tham gia giải phóng miền Nam, giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo Tây Nam, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân chủng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia. Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lực lượng thường xuyên nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng và Nhà nước.

Quân chủng xử lý linh hoạt các tình huống trên biển, nhất là những tình huống khó khăn, phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, hoạt động kinh tế biển và giữ môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trọng Hải).

Những năm gần đây, Quân chủng tập trung xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, với đầy đủ các thành phần lực lượng như tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân. Nhiều vũ khí, trang bị hiện đại được đưa vào biên chế.

Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo được chú trọng, kết hợp xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Xây dựng Hải quân “tinh, gọn, mạnh”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, Hải quân luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư yêu cầu Quân chủng quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Lực lượng cần nắm vững những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình.

Ông nhấn mạnh Quân chủng phải kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng”. Các giải pháp đó vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, vừa giữ môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu Hải quân tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Lực lượng cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh kiên định cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông đề nghị tiếp tục xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Hải quân phải đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu các cuộc xung đột gần đây để phát triển nghệ thuật quân sự phù hợp.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; chủ động tham mưu phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Quân chủng phải là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Lực lượng cần phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Hải quân (Ảnh: Hải quân Việt Nam).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba tặng Quân chủng Hải quân. Danh hiệu được kỳ vọng tiếp thêm động lực để lực lượng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.