Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu phức hợp Y tế 16.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Sáng 17/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Sự kiện hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do Liên danh chủ đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thừa ủy quyền của Trường Đại học Y Hà Nội) - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS, tổ chức.

Biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư khẳng định Đảng luôn nhất quán quan điểm: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt.

Đối với người cao tuổi, Tổng Bí thư lưu ý việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và mỗi gia đình với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, Tổng Bí thư cho rằng nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn.

Lãnh đạo Đảng nhận định dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp trong dự án này, thể hiện tinh thần phát huy mọi nguồn lực xã hội cho phát triển, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN).

Để dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; đồng thời xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế...

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết, coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Tổng Bí thư kỳ vọng Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.

Mô hình bệnh viện thông minh, “bệnh viện xanh” ứng dụng công nghệ cao

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội được định hướng là một tổ hợp đa chức năng, tích hợp khám chữa bệnh chất lượng cao, đào tạo và thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, hình thành một hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Đại học Y Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Điểm nhấn của dự án là phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, “bệnh viện xanh” ứng dụng công nghệ cao và AI trong chẩn đoán, điều trị, quản trị vận hành bệnh viện và quản lý khu dưỡng cư.

Đây cũng sẽ là nơi triển khai các công nghệ y học tiên tiến như ghép tạng, phẫu thuật robot, can thiệp tối thiểu, liệu pháp tế bào gốc, gen trị liệu, xạ trị, công nghệ in 3D và chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng. Giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2028, hướng tới hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Ảnh: TTXVN).

Trọng tâm của dự án là Khu 1 có diện tích nghiên cứu khoảng 15ha, trong đó diện tích khu đất xây dựng dự kiến khoảng 12,9ha. Đây là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu quy mô khoảng 2.600 giường, trong đó Bệnh viện đa khoa trung tâm có 1.000 giường.

Khu 2 có diện tích khoảng 0,7ha, gồm khối đế 6 tầng và 2 khối tháp cao 35 tầng, 3 tầng hầm, với tổng số khoảng 1.100 căn hộ được thiết kế chuyên biệt cho người cao tuổi theo các mô hình tiên tiến đang áp dụng tại nhiều quốc gia.

Các căn hộ được tổ chức linh hoạt theo mức độ tự chủ và tình trạng sức khỏe, từ sống độc lập, sống có hỗ trợ đến chăm sóc toàn phần 24/7, kết hợp dinh dưỡng và phục hồi chức năng.