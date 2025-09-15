Tổng Bí thư: Công nghiệp quốc phòng cần ưu tiên sản xuất vũ khí, khí tài hiện đại

Sáng 15/9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo buổi lễ.

Làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương truyền thống vẻ vang và những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ, để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển Ngành CNQP.

Bên cạnh đó các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển CNQP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục CNQP thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về phát triển CNQP, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng,...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Công nghiệp quốc phòng cần đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Kinh tế - quốc phòng năm 2024 đạt 40.000 tỷ đồng

Tổng Bí thư cho rằng Công nghiệp quốc phòng cần ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho CNQP.

Ngoài ra tổng cục cần xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn nữa, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục CNQP.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Từ những ngày đầu gian khó, lực lượng quân giới đã sáng tạo, sản xuất thành công nhiều loại vũ khí, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Tổng cục CNQP đã có bước phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc chỉ lệnh sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, vũ khí quân binh chủng; đóng mới gần 140 tàu quân sự, sửa chữa trên 380 lượt tàu các loại chỉ trong 5 năm gần đây.

Tổng cục CNQP cũng đã nghiên cứu khoa học - công nghệ vượt bậc với hơn 320 đề tài, nhiệm vụ các cấp; nhiều sản phẩm công nghệ cao được chế tạo thành công như xe chiến đấu bộ binh XCB-01, pháo tự hành 122mm PTH-01, UAV, USV, tên lửa phòng không tầm thấp, tàu chiến đấu, tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng...

Kinh tế - quốc phòng kết hợp hiệu quả, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 10%/năm; năm 2024 doanh thu đạt hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó sản xuất kinh tế chiếm gần 60%; mở rộng hợp tác quốc tế với hơn 150 đối tác.

Đáng chú ý Tổng cục công nghiệp quốc phòng đã tổ chức thành công hai lần Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh công nghiệp quốc phòng Việt Nam tới bạn bè thế giới.