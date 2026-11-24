Đây là một trong những định hướng quan trọng về phát triển văn hóa, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất, sáng 24/11.

Gợi nhắc lại lịch sử 80 năm trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định khi đất nước hòa bình, văn hóa tiếp tục khơi dậy ý chí và sức sáng tạo để khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu nhân văn, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Nhưng bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa.

Đó là ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức.

Trong khi đó, có nơi đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

“Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời nêu 5 định hướng lớn trong phát triển văn hóa cần tập trung thực hiện.

Định hướng đầu tiên là phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước.

“Thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Với nhận định quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

“Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước quán triệt cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn.

Trong kinh tế, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước.

Định hướng thứ hai là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Trong đó, quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.

Các đại biểu đại diện cho giới văn, nghệ sĩ tham dự sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

“Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Theo ông, mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa

Gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc, là định hướng lớn thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập. Ông cho rằng mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Vì thế, phải tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Định hướng thứ tư là nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

“Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Định hướng thứ năm ông đề cập là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất (Ảnh: Minh Nam).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Cùng với đó, phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa; ưu tiên bảo tồn di sản, gìn giữ nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng và phục vụ người dân ở địa bàn khó khăn.

Việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa.

Ông kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước.

“Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.