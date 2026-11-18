Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Tiệc chiêu đãi tại Tuần lễ APECTrong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì.Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN).Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn