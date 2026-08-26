Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành

Sáng 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành (Ảnh: Quang Thái).

Tại buổi lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để đón nhận Huy hiệu Đảng (trong đó có 25 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng).

Đối với 107 đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các lãnh đạo các xã, phường trao tặng tại gia đình.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho những đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành cũng như “hậu phương" của họ - những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận nhiều hy sinh, mất mát để các đảng viên hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.

Cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành (Ảnh: Quang Thái).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng hy vọng các đảng viên lão thành sẽ thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi Lễ, ông Nguyễn Anh Liên (đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội), được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, chia sẻ sự xúc động, tự hào khi nhận phần thưởng cao quý này.

Ông khẳng định suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy, luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.