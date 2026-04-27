Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TPHCM làm nhiều việc tốt cho công nhân

Ngày 27/4, trong chuyến thăm, tặng quà công nhân, người lao động tại khu nhà ở xã hội Becamex (TPHCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong mọi giai đoạn cách mạng, công nhân Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ. Bàn tay, khối óc, mồ hôi và sự sáng tạo của công nhân đã góp phần làm nên những thành tựu phát triển của đất nước hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ công nhân, người lao động tại TPHCM trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Qua buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của công nhân; đồng thời chia sẻ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức công đoàn và chính quyền TPHCM đối với giai cấp công nhân, người lao động, nhất là những công nhân có thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều lo toan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những tấm gương công nhân vượt qua khó khăn, nỗ lực lao động, không buông xuôi trước số phận.

“Tôi rất vui khi thời gian qua, các cấp công đoàn, chính quyền TPHCM và doanh nghiệp có nhiều việc làm thiết thực, chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ con em công nhân, người bị tai nạn lao động, mất việc làm đã được triển khai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những việc làm ấy tuy chưa thể giải quyết hết khó khăn nhưng thể hiện sự ấm áp, nhân văn và bản chất tốt đẹp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà công nhân đang đối mặt; đồng thời nhấn mạnh các cấp chính quyền cần nhìn thẳng, lắng nghe thật kỹ để giải quyết các vấn đề của công nhân bằng trách nhiệm và tình thương.

“Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong những dịp lễ, Tết, mà quan trọng là tạo ra việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nơi ở tử tế. Công nhân phải được sống trong điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, thành phố và đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cần rà soát kỹ nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế.

“Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm, mà phải có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập, mà còn có điều kiện nuôi dưỡng con cái, lo cho cha mẹ ở quê; không chỉ lao động, mà còn được nghỉ ngơi, học tập, nâng cao đời sống về mọi mặt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp công đoàn phải gần công nhân hơn, hiểu công nhân hơn, nói tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực lợi ích của công nhân.

Công đoàn phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, bị nợ lương hoặc gặp biến cố trong cuộc sống. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào, mà phải thực sự là ngôi nhà ấm áp, chỗ dựa tin cậy cho người lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần tiếp tục quan tâm đời sống công nhân. Công nhân không chỉ là người làm thuê mà là người đồng hành với doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc và an toàn lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng công nhân tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học tập, nâng cao tay nghề; rèn luyện tác phong, giữ sức khỏe để chăm lo gia đình, nuôi dưỡng con cái; phát huy tinh thần đoàn kết trong khu trọ, phân xưởng và cộng đồng.

Đồng thời, lực lượng công nhân tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, nghĩa tình; vừa chăm lo tốt cho gia đình, vừa đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của TPHCM và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận buổi gặp gỡ không chỉ là hoạt động thăm hỏi, mà còn là lời nhắc nhở rằng phía sau những chỉ tiêu tăng trưởng, phía sau doanh nghiệp, nhà máy, khu sản xuất là cuộc sống của từng người lao động, từng gia đình công nhân, những đứa trẻ và cha mẹ già ở quê nhà.

Do đó, những chính sách đúng đắn, việc làm thiết thực và sự quan tâm kịp thời có thể giúp một gia đình vượt qua khó khăn, người bệnh có thêm nghị lực, trẻ nhỏ có thêm điều kiện đến trường, công nhân có thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng với truyền thống nghĩa tình của TPHCM, cùng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và toàn xã hội, đời sống công nhân, người lao động sẽ tiếp tục được cải thiện.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn những đóng góp, tiếng nói của công nhân.

“Tôi sẽ tiếp thu và cảm ơn các kiến nghị, đề xuất của công nhân, người lao động. Tôi cho rằng các kiến nghị rất phù hợp, rất đúng với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong giai đoạn tới, trong lao động và phát triển đất nước, cũng như chăm lo đời sống nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.