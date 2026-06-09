Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào và Campuchia

Chiều 9/6, tại cuộc tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn mà phía Lào đang gặp phải, đồng thời cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong quan hệ hợp tác, hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả, cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế, đồng thời lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung (Ảnh: TTXVN).

Về một số dự án và nội dung hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy dự án hợp tác chiến lược về giao thông, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, nhất là các dự án hợp tác phát triển cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn...

Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong việc gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết giữa ba dân tộc.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030, góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của cả khu vực, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là "tài sản quý giá".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai nước đã đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: TTXVN).

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, Tiểu vùng Mekong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới.

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.