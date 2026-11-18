Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 18/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Tại cuộc tiếp, đại diện cho Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Bà khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dịp này, bà cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà của Năm APEC 2027, tin tưởng sự kiện sẽ tạo động lực mới cho kết nối kinh tế khu vực.

Nhân dịp này, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Procter & Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions… bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và vui mừng trước sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác toàn diện chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và tiến triển đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao những chính sách và giải pháp đồng bộ về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nhất là nỗ lực tạo đột phá về thể chế, phát huy động lực tăng trưởng từ phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời, khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng.

Tin tưởng vào đường lối điều hành của lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027.

Chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, lãnh đạo các tập đoàn khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại hơn 3 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đi qua một hành trình đáng tự hào. Từ khởi đầu còn nhiều khác biệt, thông qua tinh thần đối thoại chân thành, hai nước đã từng bước vun đắp lòng tin, mở rộng hợp tác và nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã có những bước tiến ngoạn mục. Không gian hợp tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ đang tiếp tục được mở rộng cùng với đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển nhà cung cấp trong nước và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng những định hướng phát triển mới của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên cũng đồng thời là những lĩnh vực doanh nghiệp Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh; là tiền đề để hai bên tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, tạo đột phá trong hợp tác khoa học, công nghệ, đưa hợp tác thiết thực trở thành trụ đỡ vững chắc, lâu dài của quan hệ song phương.

Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ những định hướng lớn cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp hai bên; tạo đột phá về hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác tài chính - đầu tư dựa trên nguyên tắc đồng hành và gắn kết lợi ích.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công - tư, và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Những cải cách này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ, kênh tham gia và linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn; cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo, luôn sẵn sàng lắng nghe cùng tháo gỡ vướng mắc để sự gắn bó hôm nay trở thành thành công chung của cả hai bên.

Trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước trong hơn 3 thập kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với chính quyền Hoa Kỳ nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ năm 2027, Việt Nam sẽ vinh dự lần thứ 3 giữ cương vị chủ nhà APEC. Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương; hoan nghênh sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong tiến trình này và rất mong được chào đón doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.