Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Mạc Cao Nghĩa đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tín nhiệm cao, cử giữ trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, là địa phương có vai trò quan trọng trong mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, trong đó có hợp tác với Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Vân Nam sẽ thực hiện thành công các định vị chiến lược mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra.

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Vân Nam dày công vun đắp, hai bên cùng vui mừng nhìn lại những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Vân Nam thời gian qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp diễn ra thường xuyên và ngày càng thực chất; kim ngạch thương mại, đầu tư giữa hai bên duy trì đà tăng trưởng; giao lưu nhân dân và tình cảm hữu nghị ngày càng được thắt chặt.

Bày tỏ trân trọng tình cảm hữu nghị gắn bó trong lịch sử cách mạng giữa hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thông qua chuyến thăm Vân Nam lần này, giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam và Vân Nam sẽ tiếp tục được nâng tầm hơn nữa trong giai đoạn mới, nhấn mạnh quan hệ giữa các địa phương phát triển tốt thì quan hệ giữa hai nước tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về định hướng phát triển lớn của Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và hợp tác với Vân Nam nói riêng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy thế mạnh chiến lược, địa lý gần gũi, tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối về chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Vân Nam với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác liên vận quốc tế đa phương thức, thúc đẩy hợp tác về liên kết điện, hải quan; tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hướng đến thị trường Tây Nam của Trung Quốc; tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối nhân văn, nhất là về du lịch, giáo dục đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác về nông sản đặc sắc, y dược cổ truyền.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa bày tỏ nhất trí cao với định hướng chiến lược 4 trục kết nối của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xác định đây là điểm tựa quan trọng để nâng tầm hợp tác giữa Vân Nam với Việt Nam trong thời gian tới.