Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 18/11, bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 tại thành phố Thâm Quyến ở Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Tổng thống Vladimir Putin; một lần nữa cảm ơn Tổng thống, lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tháng 9/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX, sự kiện chính trị quan trọng của nước này trong năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và đóng góp của Liên bang Nga trong APEC; đề nghị Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, kết hợp thăm song phương Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những thành quả hai bên đạt được trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ngay sau chuyến thăm, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu và thời hạn cụ thể, chú trọng triển khai các dự án chiến lược và hợp tác trong những lĩnh vực trụ cột.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới.

Tổng thống Vladimir Putin vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga tháng 9/2026 là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Liên bang Nga cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định Liên bang Nga ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.

Tổng thống Liên bang Nga đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, trong đó quan tâm các lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên doanh dầu khí và hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); đồng thời tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Hai bên cũng trao đổi về việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định miễn thị thực nhập cảnh Liên bang Nga cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đối thoại và hợp tác; đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Hai bên đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.