Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4, chiều tối 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, định hướng cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trong giai đoạn mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có hơn 100.000 người, trong đó số lưu học sinh hơn 23.000 người.

Cộng đồng có truyền thống đoàn kết, gắn bó, có tinh thần yêu nước và luôn hướng về quê hương, Tổ quốc; tích cực hưởng ứng và đóng góp cho các hoạt động chung; có tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá đất nước, con người Việt Nam ở sở tại.

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc luôn dõi theo những thông tin mới về tình hình đất nước; tự hào về những thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như vào những định hướng lớn được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bà con rất phấn khởi trước những tiến triển tốt đẹp, thực chất của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn hiện nay.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Đoàn đã đi thăm Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, bằng phương tiện tàu cao tốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại của Trung Quốc, nhất là đường sắt được đầu tư đồng bộ, kết nối rộng khắp các tỉnh, thành phố, khu đô thị lớn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Hạ tầng giao thông hiện đại đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức đi lại, tăng năng suất lao động, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực. Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhất là trong phát triển hệ thống giao thông đường sắt.

Vui mừng thông báo với bà con những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm lần này.

Bên cạnh những cuộc Hội đàm, Hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, còn có những cuộc làm việc quan trọng giữa hai Bộ Chính trị, giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và bao phủ khắp các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại; đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp mới thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới.