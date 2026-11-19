Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đến dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Sáng nay 19/11, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 - năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN