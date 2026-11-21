Sáng 21/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung (Ảnh: Quốc Chính).

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành. Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Đặc biệt, năm 2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân (Ảnh: Quốc Chính).

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư tăng tính thực chất, một số doanh nghiệp đã triển khai các dự án cụ thể.

Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu sản xuất và thương mại. Hợp tác dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải và logistics được đẩy mạnh. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân có những bước phát triển mới.

Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Cùng với đó, tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (Ảnh: Quốc Chính).

Ngày 20/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí cho rằng năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Hai bên nhất trí đẩy mạnh thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của mỗi bên xúc tiến đầu tư; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, động vật… nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh tế - thương mại song phương.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thống nhất cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương và sẽ tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy quảng bá văn hóa, tạo điều kiện kết nối giao thông hàng không thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hai nước.