Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rung chuông Sàn Giao dịch Chứng khoán Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rung chuông Sàn Giao dịch Chứng khoán Ấn ĐộTTXVN Thứ năm, 07/05/2026 - 13:59 (Dân trí) - Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 7/5, tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE).Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm NSE (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE) (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE) chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở NSE (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).