Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu các định hướng lớn giữa Việt Nam và Slovakia

Chiều 13/4, tại cuộc tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là chuyến thăm của vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đây là minh chứng cho tình cảm chân thành và sự coi trọng mà Chính phủ và nhân dân Slovakia dành cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đồng thời, chuyến thăm là dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và thực chất hơn.

Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự hài lòng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: TTCVN).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Robert Fico cho biết Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển, hội nhập quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Robert Fico đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nét lớn về tình hình Slovakia gần đây, về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia.

Ông nhấn mạnh Slovakia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và là một trong 3 đối tác lớn nhất tại châu Á.

Theo Thủ tướng Robert Fico, phía Slovakia hết sức vui mừng về kết quả chuyến thăm, nhất là việc hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược và việc hai bên ký nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm này sẽ tạo xung lực mới trong hợp tác.

Thủ tướng Slovakia cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một số định hướng lớn để hai bên triển khai thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai bên vừa nâng cấp.

Theo đó, hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị.

Cùng với đó, đưa hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư trở thành trụ cột chính trong hợp tác, trong đó chú trọng thành lập các dự án "hải đăng" trong các lĩnh vực công nghiệp ô tô, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác lao động và mở rộng hợp tác địa phương hai nước, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tận dụng tối đa vị trí cửa ngõ của hai nước để tiếp cận thị trường ASEAN và EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với tầm vóc Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Slovakia sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại mỗi khu vực.