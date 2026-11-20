Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng Người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam có khoảng 400 kiều bào đang sinh sống tại tỉnh Vân Nam, đa phần là thế hệ thứ ba, thứ tư của con em công nhân đường sắt; khoảng 850 học sinh đang học tập và nghiên cứu.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước.

Cho biết đây là lần thứ hai trong năm nay thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến công tác lần này là tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, truyền tải thông điệp nhất quán và tích cực của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác, hội nhập và tự cường, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong APEC, sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Chuyến công tác cũng thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với Trung Quốc, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương tập thể Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và các Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam trên địa bàn Trung Quốc đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác biên giới lãnh thổ.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, cán bộ các cơ quan đại diện và bà con tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu; bám sát tình hình sở tại, nắm bắt thông tin để kịp thời có các sáng kiến, tham mưu trong nước.

Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng cần tiếp tục vun đắp hơn nữa tình cảm hữu nghị quý báu với tỉnh Vân Nam, địa phương láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị với Việt Nam; đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đưa hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt - Trung.