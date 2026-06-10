Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định nghĩa về cán bộ, bác sĩ, doanh nhân tử tế

Những khái niệm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khi phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 10/6.

Cuộc gặp mặt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hằng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu.

Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc, bao dung nhưng không dung túng

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Vì thế, bên cạnh vấn đề về nguồn lực, công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không bao giờ được xem nhẹ nền tảng văn hóa, đạo đức, con người và niềm tin xã hội.

“Phát triển không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, xây nhiều công trình hơn, đạt nhiều chỉ tiêu hơn. Phát triển sâu sắc và bền vững là làm cho con người được sống trong một xã hội an toàn hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn, có kỷ cương, có niềm tin, có cơ hội vươn lên và có trách nhiệm với nhau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" (Ảnh: TTXVN).

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn.

Cho rằng niềm tin là một nguồn lực rất quan trọng của phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, mà còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một cán bộ tử tế là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng.

Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Một nhà giáo tử tế không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò.

Một bác sĩ tử tế không chỉ chữa bệnh cứu người, mà còn chăm sóc người bệnh bằng y đức, sự tận tâm và lòng trắc ẩn.

Một người trẻ tử tế không chỉ có năng lực cạnh tranh, mà còn có lý tưởng cống hiến. Một công dân tử tế không chỉ sống cho mình, mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thờ ơ trước cái sai, cái xấu, cái ác.

“Tử tế càng không phải là dễ dãi, xuê xoa hay né tránh đấu tranh. Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc, bao dung nhưng không dung túng, yêu thương con người nhưng kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công bằng và kỷ cương xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Trong thời đại số, người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý sự tử tế càng cần được thể hiện cụ thể: Tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin sai lệch, không dùng mạng xã hội để xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác, biết tranh luận có văn hóa, biết lan tỏa điều tích cực, không lợi dụng số để "ảo", để "tặc".

Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng

Để phát huy tinh thần người tốt, việc tốt trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ Nhân dân.

Thi đua trong giai đoạn mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là tạo ra giá trị thật cho xã hội; không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ; mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống Nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân; mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa.

“Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương niềm tin xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực.

“Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng: Trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đại biểu tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhân ái, tiếp tục làm những việc có ích cho đời, tiếp tục là những hạt nhân truyền cảm hứng trong cộng đồng.