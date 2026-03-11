Tổng Bí thư: Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén

Thứ tư, 11/03/2026 - 14:45

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng báo Nhân Dân (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Sáng 11/3, tại Hà Nội, báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi Lẵng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Dự buổi Lễ còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo báo Nhân Dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, truyền thông cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Nhân Dân qua các thời kỳ...

Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử đầy thử thách, báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân; luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cùng với sự trưởng thành của Đảng, đất nước, các thế hệ những người làm báo Nhân Dân đã kiên định lý tưởng, gắn bó với nghề, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhiều cán bộ, phóng viên báo Nhân Dân tay bút, tay súng, vừa làm báo, vừa trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, để mỗi trang báo không chỉ là thông tin mà còn là niềm tin, ý chí, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tộc tiến lên giành thắng lợi.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và phát triển đất nước, báo Nhân Dân luôn bám sát thực tiễn sinh động của đời sống, tuyên truyền, cổ vũ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo đã chú trọng phát hiện những vấn đề mới, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, kịp thời phản ánh những vấn đề mới nảy sinh, tạo nên một kênh thông tin quan trọng để Đảng, Nhà nước nắm bắt, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đồng thời, góp tiếng nói tích cực tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết phản bác những thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các thế hệ những người làm báo Nhân Dân đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang và đạt được những thành tựu tự hào; chúc mừng báo Đảng được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư chỉ rõ báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh báo Nhân dân phải làm sao để phát huy thế mạnh, truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng, với chức năng là cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc vai trò là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí và trên không gian mạng, báo Nhân Dân phải làm gì và làm thế nào để tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả nhằm kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư lưu ý báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, lan tỏa, truyền cảm hứng, hướng người đọc đến những giá trị chân, thiện, mỹ; kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời phổ biến điều tử tế, điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội. Đặc biệt đối với báo Nhân Dân, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, lòng trung thực, sự công tâm, sự nhân hậu luôn cần được đặt lên hàng đầu.

Tổng Bí thư yêu cầu phát huy vai trò chủ lực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng, quyết liệt trong hành động, nghiêm minh trong kỷ luật, báo Nhân Dân thật sự là trung tâm thông tin, lan tỏa, định hướng, biến khát vọng thành hiện thực; góp phần đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực để báo Nhân Dân phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực sự chiếm lĩnh không gian số, không gian mạng, thực sự là tờ báo đi đầu về tính “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, Báo Đảng phải là nguồn thông tin chủ lực, rộng khắp, thực sự hữu ích, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin thời sự quan trọng, là tư liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu lịch sử của Đảng, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, khơi dậy tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông tin của Đảng, Nhà nước phải đến được với từng người dân, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bằng hình thức phù hợp, bằng tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Tiếng nói của Nhân dân - những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng - cũng phải được lắng nghe, được phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm.

Tổng Bí thư căn dặn mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu là một “chiến sỹ” trên mặt trận thông tin. Bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, kỹ năng số hiện đại, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật cao là nền tảng để báo Nhân Dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Mỗi phóng viên, biên tập viên cần kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời luôn giữ thái độ điềm tĩnh, khách quan, chuẩn mực; thuyết phục bằng chất lượng nội dung và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ niệm 75 năm báo Nhân Dân ra số đầu, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, là dịp để tự hào về một chặng đường vẻ vang đã qua, đồng thời, cũng là thời điểm để xác lập quyết tâm mới cho chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang, những người làm báo Nhân Dân tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu, khẳng định niềm tin và quyết tâm, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thật sự là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho báo Nhân dân.

Trước đó, ôn lại lịch sử 75 năm ngày báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026) tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết được lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Bác Hồ, các đồng chí Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo tiền bối qua các thời kỳ, báo Nhân Dân đã khẳng định vị trí của mình trong dòng chảy cách mạng, giải phóng dân tộc, thực hiện thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh thống nhất đất nước, hội nhập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, tính toàn diện, toàn quốc, bao quát mọi khía cạnh của đời sống chính trị xã hội của đất nước, mở rộng diện ảnh hưởng, đa dạng bạn đọc và coi trọng công nghệ làm báo hiện đại luôn là định hướng của báo Nhân Dân.

Cùng với Nhân Dân hàng ngày, Nhân Dân điện tử (với các ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc); Nhân Dân Cuối tuần, Nhân Dân Hằng tháng, Thời Nay, đã tạo nên một tòa soạn hội tụ đa phương tiện thống nhất trong đa dạng với nhiều thành tựu.

Cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, báo Nhân Dân là cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số, hai năm liền 2024-2025 lọt vào danh sách 10 cơ quan báo chí Trung ương chuyển đổi số xuất sắc, trong đó năm 2025 vươn lên vị trí thứ 3, với hàng loạt những thay đổi tích cực về tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, đưa Nhân Dân có mặt ở mọi nơi mọi lúc với phương châm “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có báo Nhân Dân”...

Đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với cán bộ chủ chốt báo Nhân Dân.

Đánh giá cao những việc báo Nhân Dân đã làm được trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư nêu rõ chúng ta đang triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ những công việc lớn, có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng nói chung, báo Nhân Dân nói riêng, không thể làm theo cách cũ. Báo phải làm đúng, làm mạnh, làm chuẩn, làm sắc, thuyết phục, bao trùm; xác định rất rõ vị trí không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng. Báo phải là một trung tâm tư tưởng, một trung tâm chính luận, lực lượng có khả năng định hướng nhận thức xã hội, vì thế, phải đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy, nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ, gần gũi về ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, phải tập trung cao hơn nữa vào những lĩnh vực tuyên truyền thật sự lớn, chiến lược, nói đúng, nói trúng, nói hay, thuyết phục, đặc biệt tập trung vào một số trục nội dung lớn như: Làm rõ con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đi sâu vào các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phải rất coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về văn hóa, con người, đạo đức xã hội, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực ứng xử, lối sống, ý thức công dân; nâng chất lượng tuyên truyền đối ngoại.

Báo Nhân Dân phải coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trung tâm, nhưng cách làm phải đổi mới rất mạnh mẽ; xây dựng lực lượng nòng cốt về đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng và trên báo chí chính luận một cách bài bản hơn. Điều quan trọng là phải đổi tư duy đấu tranh; không chỉ bác bỏ cái sai, mà phải kiến tạo cái đúng; không chỉ phản ứng, mà phải chủ động dẫn dắt; phải nói đúng thứ ngôn ngữ mà xã hội, nhất là giới trẻ có thể tiếp nhận...

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình truyền thông đa phương tiện, rõ mục tiêu, có bản lĩnh, không chạy theo phong trào, báo Nhân Dân cần làm rõ: Đa phương tiện không phải để cho có đủ loại hình, đủ nền tảng, quan trọng nhất là từng nền tảng, loại hình phải phục vụ mục tiêu chính trị - tư tưởng và nhiệm vụ truyền thông hiệu quả hơn; phải có sự phân vai rõ; Báo Đảng phải có nhịp điệu, chuẩn mực và vị thế riêng.

Tổng Bí thư đề nghị phải làm rõ hơn nữa tinh thần “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có báo Nhân Dân” trong điều kiện mới. Đồng thời, phải giữ rất nghiêm kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; chống cho được xu hướng thương mại hóa, quảng cáo trá hình, thông tin lệch chuẩn...

Cùng với đó, báo Nhân Dân phải xây dựng đội ngũ thật mạnh, nhất là đội ngũ cây bút chính luận, bút chiến, bình luận và lực lượng làm báo trong môi trường số; nâng chất lượng phối hợp chiến lược với các cơ quan báo chí lớn và các cơ quan tham mưu của Đảng; rất quan tâm xây dựng những tác phẩm lớn, chuyên đề lớn, sản phẩm lớn của Báo trong thời gian tới.