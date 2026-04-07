“Tối hậu thư” về tiến độ hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu

Ngày 6/4, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký công văn giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban quản lý) rà soát lại thời gian hoàn thành các dự án cầu và đường.

Cụ thể, đường nối từ đường ĐT609C đến quốc lộ 14B (gồm cầu An Bình); đường nối quốc lộ 14H đi ĐT609C (gồm cầu Sông Thu), dự án cầu Văn Ly và đường dẫn; dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và đường ĐT613B (gồm cầu Tam Hòa); dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (gồm cầu Nghĩa Tự, thành phố Hội An cũ).

Dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT613B (gồm cầu Tam Hòa) có nguy cơ chậm tiến độ (Ảnh: Bình An).

Thành phố Đà Nẵng giao Ban quản lý chủ trì, phối hợp làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết, thống nhất ký cam kết tiến độ triển khai thực hiện làm cơ sở giám sát, đánh giá kết quả.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tại dự án đường nối từ đường ĐT609C đến quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng giao các đơn vị, địa phương phối hợp, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và vận động một hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn đang được thi công (Ảnh: Bình An).

Đối với dự án đường nối quốc lộ 14H đi ĐT609C, các đơn vị, địa phương tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi còn lại trước 15/4; phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 5.

Đối với dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, UBND các xã Điện Bàn Tây, Đại Lộc tiếp tục phối hợp triển khai, phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 5.

Liên quan đến dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (thành phố Hội An cũ), UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND phường Điện Bàn Đông hoàn thành giải phóng mặt bằng 20 hộ tại đường dẫn cầu Nghĩa Tự theo kế hoạch; thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng hạng mục cầu Nghĩa Tự, đường dẫn, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng như đã cam kết.

Về dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT613B (gồm cầu Tam Hòa), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng đây là dự án có nguy cơ chậm tiến độ, nên yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phấn đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất trong tháng 6.

Trong đó, cần xử lý dứt điểm các trường hợp liên quan đến đất ở và trại nuôi tôm của một hộ dân trong tháng 4, kịp thời báo cáo UBND thành phố các khó khăn vượt thẩm quyền.