“Tối hậu thư” cho dự án cầu 220 tỷ đồng chậm 4 năm

Ngày 7/5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao phần diện tích còn lại của dự án cầu Tam Tiến trước ngày 15/6.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Xuân tập trung chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tam Xuân chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan để rà soát, triển khai quyết liệt dự án.

Nhiều hạng mục thi công cầu Tam Tiến còn dang dở (Ảnh: Bình An).

“Trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố”, công văn nêu.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) được yêu cầu kiểm tra, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà thầu thi công, đồng thời báo cáo UBND thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiên quyết chỉ đạo bằng mọi biện pháp, phải tiếp tục tổ chức thi công tại hiện trường trước ngày 30/6.

Dự án cầu Tam Tiến, nối liền hai xã Tam Tiến và Tam Xuân 1 (nay là xã Tam Xuân, Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng và chiều dài toàn tuyến hơn 4km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án vẫn đang dang dở. Nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã ra “tối hậu thư” yêu cầu thông xe toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027.