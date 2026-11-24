Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo; các học viện - trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim; các tổ chức kinh tế; các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Gợi nhắc lại lịch sử 80 năm trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định khi đất nước hòa bình, văn hóa tiếp tục khơi dậy ý chí và sức sáng tạo để khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, trình bày diễn văn Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

GS.TS Phùng Hữu Phú, đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa, phát biểu nhận định về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Đông Hùng, Hoàng Bách... mang đến những tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm.