Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9/6 và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, diễn ra ngay sau chuyến thăm Thái Lan rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cách đây một tuần, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Trong không khí trang nghiêm của lễ đón, quốc thiều Việt Nam và Thái Lan vang lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng thực hiện nghi thức chào cờ hai quốc gia.

Hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun tại Cebu (Philippines) nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ. Trước khi bắt đầu cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay nồng ấm, đánh dấu khởi đầu cho các nội dung trao đổi quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun bước vào cuộc hội đàm.

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN, cùng chia sẻ chung mục tiêu về phát triển bền vững trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến để giải quyết những thách thức đang đặt ra không chỉ cho từng quốc gia mà cho tất cả các nước trong khu vực.

Thành phần của Đoàn đại biểu cho thấy sự tập trung của Thái Lan vào thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, công nghiệp, logistics và hợp tác khu vực tư nhân.

Hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên mức 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.