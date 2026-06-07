Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9/6.

Lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam diễn ra trang trọng tại Trụ sở Chính phủ, Thủ đô Hà Nội.

Quốc thiều hai nước vang lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thực hiện nghi thức chào cờ Lào và Việt Nam bên trong sảnh chính Trụ sở Chính phủ.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Sonexay Siphandone là dịp để lãnh đạo hai nước rà soát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề ra các định hướng hợp tác mới trong giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đồng thời hai nước đang bước vào giai đoạn triển khai các mục tiêu phát triển mới sau đại hội đảng của mỗi nước.

Thủ tướng hai nước chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Thủ tướng. Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước hội đàm.

Việc Việt Nam là một trong những điểm đến ưu tiên trong chương trình đối ngoại của Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố. Đặc biệt, từ cuối năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ song phương, thể hiện tầm nhìn dài hạn, lợi ích chiến lược đan xen và quyết tâm đồng hành vì mục tiêu phát triển bền vững của mỗi nước.

Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế đang trở thành điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng, từ hơn 1,64 tỷ USD năm 2023 lên 2,25 tỷ USD năm 2024 và đạt khoảng 3 tỷ USD trong năm 2025.

Về đầu tư, Việt Nam hiện có gần 300 dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia láng giềng. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư đang chuyển mạnh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, viễn thông, tài chính - ngân hàng, logistics và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực và góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả, xứng đáng với mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong quan hệ quốc tế hiện đại.