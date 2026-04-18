Toàn cảnh cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong trước ngày về đích

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong xây dựng cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông xe (Video: Trung Thi).

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam) dài hơn 48km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Tuyến cao tốc được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành dịp 30/4 tới. Trong ảnh là một đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đi qua cánh đồng lúa ở phường Bình Kiến, Đắk Lắk.

Điểm đầu cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong nằm trên địa bàn xã Tuy An Bắc, kết nối với dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Đắk Lắk). Khu vực này địa hình đồi núi phức tạp nên các đơn vị thi công đã xẻ núi, xây cầu nhằm bảo đảm tuyến đường thông suốt, giúp phương tiện lưu thông an toàn, êm thuận.

Cách điểm đầu dự án hơn 4km về phía Nam là hầm cao tốc Tuy An. Đây là hầm duy nhất được xây mới trên tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, có chiều dài hơn 1km, quy mô 2 ống hầm, mỗi ống 2 làn xe. Tổng mức đầu tư của hầm gần 850 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chỉ 1 ống hầm phía Tây được đưa vào vận hành, ống phía Đông sẽ được khai thác ở giai đoạn tiếp theo của dự án.

Cảnh bên trong hầm Tuy An, các hệ thống quạt gió, đèn điện, biển chỉ dẫn đã được lắp đặt hoàn thiện. Mặt đường cũng được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho việc thông tuyến.

Theo chủ đầu tư, việc thảm bê tông nhựa hoàn thiện đã đạt trên 95%. Riêng một số khu vực có nền đất yếu, đơn vị đang chuẩn bị triển khai thảm bê tông nhựa. Dự kiến toàn bộ khối lượng liên quan đến công đoạn này sẽ hoàn thành trước 20/4.

Các hạng mục như dải phân cách, hộ lan, biển báo giao thông đã hoàn thành 92-95% khối lượng thi công.

Công nhân đang thi công trồng trụ biển báo giao thông trên tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Anh Văn Dũng, công nhân thi công trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, cho biết hiện khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện các đợt nắng nóng cao điểm. Làm việc ngoài trời trong điều kiện 37-40 độ C rất vất vả, song mọi người vẫn động viên nhau nỗ lực thi công để sớm đưa công trình vào vận hành.

Góc nhìn trên cao của cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Theo chủ đầu tư, công trình có 4 làn xe chạy, không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, thay vào đó, các điểm dừng khẩn cấp được bố trí cách nhau 3,5-4km/điểm. Dự kiến, tuyến đường có vận tốc khai thác cho phép là 60-90km/h.

Nút giao Nguyễn Hữu Thọ kết nối cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong với quốc lộ 1 và phường Tuy Hòa. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án này có tổng cộng 5 nút giao, gồm Chí Thạnh (đầu tuyến), Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 29, Hòa Tâm và nút giao quốc lộ 1 (cuối tuyến, nối vào hầm Đèo Cả). Cả 5 nút giao này đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho việc thông xe.

Sự cố xô lệch nền đường tại đồi 11, qua các xã Ô Loan và Tuy An Nam (Đắk Lắk), xảy ra cuối năm 2025, nay đã được các đơn vị thi công khắc phục, bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.

Theo chủ đầu tư, các đơn vị đã thi công 32/32 cầu, đạt 100%. Trong ảnh là cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba. Cầu có chiều dài hơn 2,1km, rộng 17,5m, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu vượt sông dài nhất đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

Trạm thu phí cùng hệ thống thu phí không dừng đặt ở cuối tuyến cao tốc, các hạng mục này đang được xây dựng hoàn thiện.

Điểm cuối dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong nằm tại xã Hòa Xuân. Từ đây, phương tiện nhập vào quốc lộ 1, qua hầm Đèo Cả, rồi tiếp tục vào cao tốc Vân Phong - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để di chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, cho biết trong quá trình thi công, các đơn vị gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ vật liệu, ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử vào tháng 11/2025 và gần đây là giá nhiên, vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, với nỗ lực của cơ quan quản lý và nhà thầu, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện. Dự kiến, đoạn cao tốc này sẽ được đưa vào vận hành dịp 30/4.

Vị trí cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đi qua (Ảnh: Google Maps).