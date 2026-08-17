Tọa đàm trực tuyến: Bảo hiểm cháy nổ - Cứu sinh khi hỏa hoạn

Tọa đàm Bảo hiểm cháy nổ - Cứu sinh khi hỏa hoạn (Video: Văn Nguyện - Nguyên Bách - Thúy Hường).

Vụ cháy lớn tại chợ Biên Hòa (TP Đồng Nai) vừa qua tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn tại chợ, trung tâm thương mại và các khu dân cư kết hợp kinh doanh.

Dù lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khống chế đám cháy, nhiều tiểu thương tại chợ Biên Hòa vẫn chịu thiệt hại nặng nề; có người mất số hàng hóa trị giá hàng trăm triệu đồng chỉ sau một đêm.

Theo ghi nhận của báo Dân trí, việc tiếp cận của các tiểu thương với loại hình bảo hiểm cháy nổ vẫn còn nhiều rào cản. Có người còn ngộ nhận rằng khi ban quản lý chợ mua bảo hiểm thì tài sản, hàng hóa riêng trong từng gian hàng cũng đương nhiên được bảo vệ.

Thực tế, ban quản lý chợ chỉ mua bảo hiểm cho khung hạ tầng chung; nếu không tự mua bảo hiểm độc lập, tiểu thương sẽ không được đền bù khi xảy ra biến cố.

Nhà báo Phan Thái Công, Phó Tổng TKTS báo Dân trí cùng các khách mời: Đại úy Quách Thanh Tài, chuyên gia Nguyễn Phương Lan Anh, luật sư Nguyễn Mậu Thương, và chuyên gia Vũ Anh Hoàng (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong khi đó, việc mở rộng bảo hiểm cháy nổ đến các hộ kinh doanh hiện gặp nhiều thách thức từ cả hai phía.

Tình trạng hạ tầng xuống cấp, đường dây điện chằng chịt, thiếu hệ thống chữa cháy tự động, lối thoát nạn bị lấn chiếm... khiến nhiều tiểu thương chợ truyền thống không đáp ứng điều kiện an toàn tối thiểu để được doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp khó vì đa phần tiểu thương không có sổ sách chứng từ để thẩm định giá trị tài sản. Bên cạnh đó, chợ truyền thống thuộc nhóm "rủi ro cực đại" với nguy cơ cháy lan và tổn thất tích tụ rất cao.

Nghị định 105/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/7/2025) đã quy định danh mục 44 loại cơ sở bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên, đa số ki-ốt, sạp hàng nhỏ không thuộc danh mục này. Khi được hỏi, nhiều tiểu thương tại TPHCM chia sẻ rằng, họ cũng thường trực nỗi sợ hỏa hoạn, nhưng không biết đến loại hình bảo hiểm cháy nổ.

Các khách mời tại buổi tọa đàm (Ảnh: Nam Anh).

Tọa đàm do báo Dân trí tổ chức là cầu nối, thảo luận đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia pháp luật và đại diện ngành bảo hiểm, tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Pháp lý mới: Phân tích điểm cốt lõi của Nghị định 105/2025/NĐ-CP đối với các chợ và hộ kinh doanh.

Mô hình đột phá: Đề xuất các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế riêng, do ban quản lý chợ hoặc hội tiểu thương đại diện đàm phán mua chung bảo hiểm cháy nổ, để tiết kiệm chi phí; nghiên cứu gói bảo hiểm định giá linh hoạt, tạm ứng bồi thường nhanh.

Giải pháp đồng bộ: Hướng dẫn lộ trình cải thiện điều kiện PCCC khả thi; chia sẻ dữ liệu kiểm tra an toàn PCCC để minh bạch hóa công tác đánh giá rủi ro và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan.

Những vấn đề trên sẽ được chia sẻ tại tọa đàm “Bảo hiểm cháy nổ - Cứu sinh khi hỏa hoạn” diễn ra trên báo Dân trí lúc 9h hôm nay, 17/8.