Tình trạng ngập tại TPHCM thay đổi ra sao khi dự án 10.000 tỷ hoạt động?

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông tin về phương án vận hành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Trong đó, đơn vị đã nêu lộ trình hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, xử lý điểm ngập và chuẩn bị nhân lực tiếp nhận công trình.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, khi dự án được đưa vào vận hành, hệ thống sẽ duy trì mực nước cố định tại các tuyến kênh chính. Hệ thống cống được thiết kế với 5 cửa, tương ứng vũ lượng mưa đạt 85,36mm/3 giờ và mực triều đạt +1,32m.

Do đó, khi mưa xuất hiện với vũ lượng tương ứng, hệ thống được đánh giá không phát sinh tình trạng ngập. Tình trạng mưa kết hợp triều cường cũng không còn ảnh hưởng đến điều kiện thoát nước của hệ thống cống.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Đối với các điểm ngập, việc rà soát và xử lý được gắn với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), trong phạm vi 570km2 và các công trình nhằm khép kín phạm vi được bảo vệ của hệ thống cống kiểm soát triều. Sở Xây dựng cho biết, dự án sẽ giải quyết các vị trí ngập do triều tại khu vực phía Nam và khu vực trung tâm TPHCM trước khi tiếp tục xem xét, xử lý các điểm ngập khác thuộc khu vực được bảo vệ.

Theo Sở Xây dựng, việc vận hành hệ thống cần bảo đảm đồng bộ giữa các cống kiểm soát triều, cống ngăn triều, cửa xả và trạm bơm; đồng thời duy trì khả năng thoát nước tại khu vực được bảo vệ.

Khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp với đơn vị vận hành dự án để vận hành đồng bộ van ngăn triều, trạm bơm và cửa xả. Việc vận hành phải tuân thủ quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời chia sẻ dữ liệu mực nước và quan trắc phục vụ điều tiết.

Về đào tạo nhân lực, nhà đầu tư đã cam kết bố trí nhân sự vận hành tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định. Nhà đầu tư sẽ tham gia tổ chức vận hành trong 3 năm, kéo dài thời gian bảo hành công trình thêm 36 tháng.