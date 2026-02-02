Tinh thần đoàn kết, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng hậu phương cách mạng thời kỳ Bác Hồ ở Cao Bằng

Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Cao Bằng là hướng "đột nội" chỗ đứng chân, căn cứ địa cách mạng đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu: Xây dựng căn cứ địa cần phải có đủ các điều kiện thuận lợi về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong đó điều kiện “nhân hòa” là quyết định nhất.

Trở về nước hoạt động, chọn Pác Bó làm nơi đứng chân của lực lượng cách mạng, bằng lời nói và hành động cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao. Bác dặn cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động cách mạng “phải biết quý trọng dân, quý trọng cán bộ các dân tộc ít người”. Bác còn chỉ dẫn rất cụ thể: "Để đoàn kết rộng rãi, các chú đến đâu cũng phải kính già yêu trẻ, làm sao đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương; các chú biết quý các cháu thì các bà mẹ dễ gần, dễ thân, các chú mới có thể dễ tuyên truyền giác ngộ các bà, các chị”.

Nhân dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vui mừng chào đón Bác Hồ về thăm, ngày 20/2/1961 (Ảnh tư liệu).

Nhờ đó, trong những ngày đầu gian khó ấy, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đón Bác trong tình cảm nồng ấm thân thương và dành cho Người sự quan tâm đặc biệt, che chở, giúp đỡ Người hết sức tận tình.

Năm 1961, khi trở lại thăm vùng căn cứ địa Cao Bằng, Bác đã nói những lời thật xúc động: “Tôi không bao giờ quên, trong những ngày gian nan cực khổ đó, đồng bào trong tỉnh ta, các cụ già, các chị em phụ nữ, anh em nông dân, các em thanh niên, các cháu nhi đồng, ai cũng hăng hái giúp đỡ. Mặc dầu Tây và Nhật thẳng tay khủng bố, nó đốt làng, nó phá nhà, nó bắt người, nhưng đồng bào vẫn kiên quyết giúp đỡ cách mệnh...người thì giúp chúng tôi ăn, kẻ thì cho chúng tôi áo. Có những đồng bào nhịn ăn, nhịn mặc, bán trâu, bán ruộng để giúp chúng tôi làm cách mệnh. Thật là quý hóa vô cùng…”.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là một thực tiễn sinh động chứng minh chân lý “có dân là có tất cả”. Khối đại đoàn kết toàn dân đã tạo nên sức mạnh vô bờ bến có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn luôn quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, “vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân”, coi trọng vấn đề dân tộc, coi việc giải quyết vấn đề dân tộc vừa là vấn đề giai cấp, miền núi, biên cương, an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ, vừa là vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Như vậy có thể thấy rằng, nếu như trong cách mạng giải phóng dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta có tác dụng cổ vũ, khích lệ tinh thần cách mạng của đồng bào dân tộc thiểu số kháng chiến, làm nên thắng lợi lịch sử của dân tộc thì trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, chính sách ấy có ý nghĩa củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo ra khối sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững.