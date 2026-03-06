Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ "cạo trắng" hơn 2.000m2 rừng tự nhiên

Ngày 6/3, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ phá hoại hơn 2.000m2 rừng tự nhiên tại khu vực biên giới xã Ia Púch.

Vụ việc đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông và các đơn vị liên quan tích cực điều tra.

Hiện trường vụ phá rừng được xác định tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930, thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực truy tìm đối tượng gây ra hành vi hủy hoại tài nguyên rừng.

Hơn 2.000m2 rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Púch bị phá trắng (Ảnh: Chí Anh).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông phát huy tối đa trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm nổi cộm trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Để ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, không để phát sinh "điểm nóng" phá rừng, đặc biệt tại các khu vực biên giới nhạy cảm.

Cây rừng bị lâm tặc đốn hạ tại hiện trường (Ảnh: Chí Anh).

Trước đó, vào cuối tháng 2, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng tự nhiên bị phá trắng lên tới hơn 2.000m2, với gần 40 cây gỗ tự nhiên có đường kính gốc 12-40cm bị cưa hạ.