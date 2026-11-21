Ngày 21/11, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.D. (SN 1998) và hoàn tất thủ tục, bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Thi thể anh D. được tìm thấy ở khu vực nước sâu trên sông Đại Bình, đoạn gần cầu sắt, thôn Thanh Bình, xã Bảo Lâm 3.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ (Ảnh: Văn Minh).

Trước đó, sáng 19/11, người dân phát hiện dép, áo, mũ lưỡi trai cùng chiếc xe máy của ai đó để lại trên cầu sắt bắc qua sông Đại Bình nên trình báo vụ việc với Công an xã Bảo Lâm 3.

Vào cuộc xác minh, công an ghi nhận chủ nhân của các vật dụng, tài sản nói trên là anh N.V.D. (SN 1998, trú tại xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng). Nghi anh D. rơi xuống sông Đại Bình, mất tích, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 huy động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm nạn nhân.