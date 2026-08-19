Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi thi bơi sau cuộc nhậu

Ngày 19/8, lực lượng bảo vệ dân phố phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết cơ quan chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân V.T.D. (19 tuổi, trú tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị đuối nước khi bơi qua sông Maspero.

Thi thể anh D. được phát hiện cách vị trí bắt đầu bơi khoảng 1km.

Khu vực tìm thấy thi thể anh D. (Ảnh: CTV).

Trước đó, tối 17/8, anh D. cùng 3 người bạn tổ chức nhậu gần quán bún bên bờ sông Maspero.

Nhậu xong, 4 thanh niên thách nhau bơi qua sông. Thấy anh D. bị đuối nước, nhóm bạn bơi ra cứu nhưng do nước chảy xiết nên không cứu được, nạn nhân bị cuốn ra xa.

Anh D. đi làm thuê ở TPHCM, mới về quê dự đám cưới người thân thì xảy ra tai nạn.