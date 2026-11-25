Ngày 25/11, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông H.V.H. (SN 1988, trú tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) sau nhiều ngày tìm kiếm.

Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào 18h ngày 24/11 ở vùng nước sâu trên sông Đa Dâng, cách cầu Tân Văn - nơi nạn nhân rơi xuống sông - nhiều km.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trên sông Đa Dâng (Ảnh: An Khánh).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân lo hậu sự.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 17h ngày 22/11, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc ông H. rơi xuống sông Đa Dâng, đoạn gần cầu Tân Văn, mất tích. Công an xã Đinh Văn Lâm Hà sau đó phối hợp cùng lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực ông H. rơi xuống sông có mực nước sâu khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo xã Đinh Văn Lâm Hà, ông H. là công nhân một công ty xây dựng hoạt động trên địa bàn.