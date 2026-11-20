Sáng 20/11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết lúc 3h cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể em N.V.T.V. (11 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Bắc), nạn nhân mất tích khi tắm biển trước đó.

Thi thể em V. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 1km. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sau một ngày mất tích khi tắm biển ở Gia Lai, thi thể bé gái 11 tuổi đã được tìm thấy (Ảnh: Hữu Thi).

Như Dân trí đã thông tin, lúc 9h10 ngày 19/11, 4 học sinh (3 nam, 1 nữ) đều học lớp 6 Trường THCS Tuy Phước Bắc, đến bãi biển Trung Lương (xã Cát Tiến) vui chơi. Dù được nhắc nhở vì biển động, nhưng khi người dân rời đi, 4 em xuống tắm và bị sóng cuốn trôi.

Nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến (Đồn Biên phòng Cát Khánh) phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn, đưa được 3 học sinh vào bờ. Riêng nữ sinh N.V.T.V., bị sóng cuốn mất tích.

Lực lượng tại địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực biển có sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.