Tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật

Liên quan vụ hai người đàn ông rơi xuống sông mất tích trong đêm, ngày 20/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thi thể của cả hai nạn nhân. Hai người này rơi xuống sông mất tích sau khi dự tiệc sinh nhật trên tàu vào tối 18/4.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan chức năng, thi thể ông V.V.T. (SN 1973) được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ việc vài chục mét, thuộc địa phận phường Đạo Thạnh.

Thi thể nạn nhân còn lại là ông T.Q.S. (SN 1953, trú TPHCM) được phát hiện trôi dạt trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn xã Kim Sơn.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 18/4, ông S. và ông T. cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của anh N.V.L..

Buổi tiệc được tổ chức trên tàu du lịch mang số hiệu TG-12738 do anh N.T.T. (SN 2003) điều khiển.

Trong quá trình tham dự tiệc, ông S. và ông T. có sử dụng rượu, bia.

Đến khoảng 21h30, tài công điều khiển tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền để đưa khách lên bờ.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, hành khách lần lượt rời tàu ra về. Đến lượt ông S. và ông T. bước lên bờ thì cả hai bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến ngày 20/4, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.