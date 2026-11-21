Chiều 27/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 6h47 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh T.V.N. (SN 1984), là nạn nhân mất tích tại lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, sau gần 85 giờ tìm kiếm.

Trước đó chiều 17/11, anh T.V.N. (SN 1984) và ông C.V.H. (SN 1974, cùng ở xã Minh Ngọc), di chuyển bằng thuyền từ bến thuyền về nhà. Khi cả hai đi được khoảng 700m ra khu vực giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cả hai đã rời thuyền, bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, anh N. bị nước cuốn mất tích.

Nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và thiết bị chuyên dụng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng khoảng 600m, sâu khoảng 35m, nước lạnh.

Qua sự việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần mặc áo phao, trang bị dụng cụ nổi cứu sinh khi đi thuyền; không chở quá số người quy định, không sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn. Đặc biệt, cần thận trọng khi di chuyển trên sông, hồ, nhất là ban đêm hoặc khi thời tiết xấu, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.