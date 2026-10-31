Tìm thấy nam sinh lớp 11 mất liên lạc nhiều ngày ở TPHCM

Ngày 31/10, Công an xã Nhuận Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tìm thấy em N.V.N.H. (SN 2009) và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, cha của H.) cho biết, khoảng 5h ngày 24/10, khi các thành viên trong gia đình đang ngủ, H. rời khỏi nhà.

Thời điểm này, nam sinh mặc áo khoác màu trắng, quần jean xanh, mang theo điện thoại di động, cục sạc, ba lô và một số vật dụng vệ sinh cá nhân.

Anh Tuấn nhận lại cháu H. tại trụ sở công an xã Nhuận Đức (Ảnh: Công an xã Nhuận Đức).

“Trước khi rời khỏi nhà, con tôi không có biểu hiện bất thường. Hôm trước đó, cháu vẫn đi học, vui đùa và sinh hoạt bình thường với bạn bè”, anh Tuấn cho biết.

Sau khi phát hiện con trai rời khỏi nhà và mất liên lạc, gia đình anh Tuấn đã đến Công an xã Nhuận Đức trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm nam sinh.

Theo người nhà H., đến tối 30/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy em tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi cũ. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe của nam sinh ổn định.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định H. rời khỏi nhà do buồn chuyện gia đình. Những thông tin lan truyền về việc nam sinh bị bắt cóc, đưa ra nước ngoài là không đúng sự thật.

Sau khi gặp lại con trai, anh Tuấn không giấu được xúc động và viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Nhuận Đức.

Gia đình bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng công an trong quá trình xác minh, tìm kiếm và hỗ trợ đưa nam sinh trở về an toàn.