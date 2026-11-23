Ngày 23/11, UBND phường Bình Lộc (TP Đồng Nai) tiếp tục đăng thông báo tìm thân nhân 5 ngôi mộ xưa được xây bằng đá ong nằm trong rừng cao su, thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường ĐT770B.

Theo đó, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đường ĐT770B, UBND phường Bình Lộc phát hiện tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 68 (địa giới phường Bình Lộc, do Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý) có 5 ngôi mộ xây bằng đá ong, tập trung thành một cụm trên diện tích khoảng 80m2 và đến nay chưa xác định được nhân thân.

Hình ảnh mộ cổ ở rừng cao su tại phường Bình Lộc (Ảnh: Hoàng Bình).

Để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh và UBND phường Bình Lộc thông báo tìm thân nhân hoặc người biết thông tin về các ngôi mộ nêu trên.

Theo UBND phường Bình Lộc, sau ngày 28/12, nếu không có thân nhân kê khai hoặc không xác định được nhân thân các ngôi mộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh sẽ phối hợp UBND phường Bình Lộc thực hiện các thủ tục cất bốc, di dời theo quy định.

Dự án ĐT770B qua phường Bình Lộc (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án đường ĐT770B dài khoảng 42,7km, được thiết kế 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5m với tổng mức đầu tư hơn 4.704 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu giao với ĐT763, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 51. Dự án được khởi công vào ngày 10/7, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027, góp phần kết nối các địa phương phía Đông Bắc với sân bay Long Thành.